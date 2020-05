Ciao Darwin: ecco chi è la Madre Natura della puntata del 23 Maggio 2020

Tornano le repliche di Ciao Darwin, e torna anche una Madre Natura già nota al grande pubblico dei programmi targati Paolo Bonolis. Per la puntata in onda stasera infatti la produzione ha scelto l'episodio di Ciao Darwin 8 - Darwin di Donatello andata in onda qualche anno fa.

La Madre Natura è Sara Croce, che abbiamo potuto ammirare nella puntata del 25 Aprile e che segna senza dubbio un ritorno gradevole per tutti i fan della modella italiana, famosa anche per il suo ruolo di "Bonas" in Avanti Un Altro, l'altro programma di punta condotto dalla coppia Bonolis - Laurenti, che va in onda nella fascia preserale su Canale 5.

Al di la degli aspetti biografici di Sara Croce, che sono disponibili attraverso il link dedicato, veniamo alle anticipazioni della puntata vera e propria.

Durante Ciao Darwin 8 - Darwin di Donatello, infatti, verranno premiate alcune doti che andranno a comporre il mosaico: forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione o simpatia. Ecco perchè, riprendendo proprio i David di Donatello, sarà premiato un concorrente per ogni categoria: “Miglior Performance”, “Personaggio dell’anno”, “Miglior look”, “Premio faccia tosta”, “Miss Darwin” e “Mister Darwin”.

A vegliare su di loro ci sarà appunto la giovanissima Sara Croce, che come sempre seguirà la puntata sul proprio account ufficiale Instagram.