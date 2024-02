Ciao Darwin è finito: Paolo Bonolis dice addio allo show cult e si commuove in diretta

Ciao Darwin ha accompagnato le serate del pubblico televisivo italiano per oltre due decenni e, durante la conclusione dell’ultima puntata, andata in onda venerdì 23 febbraio 2024, il conduttore storico, Paolo Bonolis, ha voluto ringraziare tanto il team dietro il progetto quanto gli spettatori che hanno permesso il successo dello show.

Dopo aver riportato le ultime notizie sui rumor che vorrebbero Paolo Bonolis prossimo conduttore di Sanremo, torniamo a parlare del conduttore televisivo e del suo storico programma andato in onda sulle reti Mediaset per condividere il sentito annuncio d’addio allo show con cui il presentatore ha chiuso l’ultima puntata della nona stagione.

Mentre scorrevano i titoli di coda della puntata, un Bonolis visibilmente commosso ha voluto salutare il pubblico con una clip di momenti memorabili e riferendosi al gruppo che ha lavorato al programma ha dedicato un saluto particolare a Roberto Cenci, il regista dello show, e alla sua spalla storica, Luca Laurenti: “Vorrei ringraziare la regia di Roberto Cenci. E perdonatemi, ma il ringraziamento più grande, al termine di una storia che è durata quasi trent’anni, va al maestro Luca Laurenti”.

Il format, creato dallo stesso Bonolis in collaborazione con Stefano Magnaghi ha esordito nel 1998 ed è durato un totale di 103 puntate, regalando una serie di momenti capaci di divertire un pubblico che ha attraversato generazioni diverse in un contesto, spesso un po’ trash, controllato e orchestrato magistralmente dallo showman.

