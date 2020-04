Ciao Darwin: una Madre Natura è diventata mamma. Nata la primogenita

Tra i momenti più attesi di Ciao Darwin c'è sicuramente il momento in cui sulle scale si palesa Madre Natura, la cui bellezza viene ammirata non solo dagli spettatori e concorrenti, ma anche dagli stessi Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ebbene, oggi apprendiamo che una delle Madri Natura più amate dal pubblico è diventata mamma.

Si tratta di Cicelys Zelies, la modella protagonista della replica di Ciao Darwin andata in onda sabato scorso, che ha dato alla luce la sua primogenita. L'annuncio è stato dato dalla diretta interessata sul proprio canale social ufficiale, in cui ha condiviso una fotografia della bambina accompagnata da una didascalia.

"Ti ho avuta per più di 9 mesi nel mio grembo... ho imparato a conoscerti da semplici singhiozzi o calcetti...

Una trentina di ore fa hai deciso che doveva essere il tuo momento, il nostro immenso atto di amore...

Abbiamo passato più di 24 ore a cercare di collaborare , unite dal nostro cordone ombelicale, per regalarti il dono della vita...

Mamma e papà sanno che non è proprio uno di quei momenti felici nel mondo... ma sanno anche che i bimbi che nascono in questo periodo, sono dei combattenti che sapranno gestire tutto nella vita...

Ed è proprio per questo che alle 19:37 del 07.04.2020 abbiamo dato inizio a questa nostra vita insieme... abbiamo finalmente coronato il sogno della nostra vita e della nostra cristianità... E’ un giorno speciale perchè con tutti i segni delle sofferenze per lo sforzo della nascita che porti sul volto, hai completato il dono della famiglia che l’amore e Dio ci hanno regalato...

Benvenuta al mondo Taryah Taiani.

Mamma e papà ti amano alla follia".

Il padre è Diego Taiani, un fashion blogger che vanta oltre 17mila followers su Instagram-