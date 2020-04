Ciao Darwin stasera su Canale 5: la puntata scelta da Mediaset

Stasera su Canale 5 si prosegue con le repliche di Ciao Darwin, che il Biscione ha iniziato a trasmettere già dallo scorso 21 Marzo al posto di Checco Zalone. Ovviamente si tratta di puntate vecchie e non recenti, ma che comunque faranno compagnia ai tanti telespettatori appassionati.

La sfida scelta per stasera è quella tra Giuliette e Messaline, capitanate rispettivamente dall'ex Velina e showgirl italiana, Giorgia Palmas, e l'influencer Taylor Mega, che negli ultimi anni ha ottenuto un successo importante sul web grazie soprattutto ad Instagram.

Ovviamente non possiamo dirvi chi ha vinto la sfida del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma coloro che l'hanno seguito già in passato sicuramente ricorderanno questa puntata. Per non rovinare la sorpresa e togliere quel pò di brio, non riporteremo nemmeno il nome della Madre Natura di questa puntata. La modella, come noto, cambia in ogni appuntamento e farà da "garante" per la sfida che dovrà decretare i tratti dominanti del nuovo millennio.

Paolo Bonolis quindi continua ad essere il mattatore indiscusso di Canale 5, nonostante la cancellazione di Avanti Un Altro che ha provocato non pochi malumori tra lo stesso conduttore, il quale ha lasciato intendere in un'intervista che potrebbe anche tornare in Rai. Al momento però tutto sembra in stand by.