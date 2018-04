Ciclo della Fondazione: Apple produrrà una serie tratta dai romanzi di Asimov

È guerra aperta tra i vari colossi dello streaming che lentamente ma inesorabilmente finiranno per sfidarsi e contendersi il pubblico del web a colpi di bingewatching.

Con Amazon che si è accaparrata i diritti di sfruttamento e spenderà oltre 1 miliardo di dollari sulla serie tratta da Il Signore degli Anelli e Netflix che è pronta con la sua nuova serie epica The Witcher (e tutte le altre che distribuisce ogni settimana), anche la Apple sta approntando la sua strategia produttiva per il suo personale servizio di streaming.

Dopo aver messo sotto contratto anche Steven Spielberg (in qualità di produttore esecutivo per il reboot di Storie incredibili) e M. Night Shyamalan, la Apple starebbe sviluppando una sua serie basata sul Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov. Per anni sono stati vani i tentativi di costruzione di un franchise cinematografico ad esso ispirato, ma adesso sembra che l’idea di una serie per il piccolo schermo sia la più idonea al progetto.

La serie ha per protagonista il matematico Hari Seldon, che sviluppa uno studio noto come psicostoria che gli permette di prevedere il futuro su larga scala e con questo potere sarà in grado di anticipare la caduta dell’Impero Galattico e l’arrivo imminente di una Dark Age della durata di trentamila anni.

Alla sceneggiatura del soggetto e degli episodi troviamo David S. Goyer e Josh Friedman. Goyer, conosciuto principalmente per il suo lavoro sulla trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, sta lavorando anche al prossimo reboot di Terminator diretto da Tim Miller, mentre Friedman – curiosamente anche lui al lavoro su Terminator 6 – ha lavorato recentemente alla serie in fase di sviluppo a TNT tratta da Snowpiercer.

Non vediamo l’ora quindi che venga annunciato anche il cast che comporrà questa serie che si preannuncia davvero epica.