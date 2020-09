Cicogna in arrivo a casa Totti: il Capitano resta senza parole

Nella giornata di ieri Ilary Blasi ha fatto a suo marito Francesco Totti una rivelazione che lo ha lasciato totalmente di stucco.

Mentre la nota famigliola era tranquillamente a cena, l'ex letterina di Passaparola ha detto che c'era una donna incinta in casa. Ovviamente il Pupone incredulo pensava che la donna in dolce attesa fosse proprio la sua consorte che aspettava il tanto desiderato quarto bimbo. Il Capitano non ha mai negato di desiderare una famiglia molto numerosa ma, quelle parole di Ilary sono arrivate come un fulmine a ciel sereno.

Alla fine tra le fragorose risate dei figli, la Blasi ha confessato al marito che ad essere incinta era la loro gatta, Donna Paola, ormai divenuta molto nota sul web per i fan della famiglia Totti che proprio ieri ha fatto un'ecografia per valutare lo stato di salute dei suoi piccoli.

Intanto di recente Ilary Blasy e Francesco Totti hanno discusso aspramente con Monica Mosca direttrice del settimanale Gente che ha posto in prima pagina il lato b della loro piccola Chanel, alimentando il concetto della mercificazione del corpo della adolescenti. Ora che il peggio sembra passato, i due si godono giornate spensierate con i propri figli, in attesa della cicogna che porterà tanti piccoli e teneri gattini.