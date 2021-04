Cillian Murphy, 5 curiosità che non sapevate sulla star di Peaky Blinders

Per la maggior parte del pubblico, Cillian Murphy è conosciuto come Thomas Shelby, il leader della banda Peaky Blinders. In realtà l'attore di origini irlandesi ha ricoperto numerosissimi importanti ruoli ed è anche una persona molto interessante nel privato. Ecco 5 interessanti curiosità su Cillian Murphy.

Odia fumare

Potrebbe sembrare strano visto che il suo personaggio nella serie TV Peaky Blinders fuma di continuo e anche in altri ruoli lo abbiamo visto fumare costantemente, ma in realtà l’attore irlandese non fuma. È stato costretto a farlo per questioni di copione e proprio per la serie TV ambientata a Birmingham, per evitare la nicotina, l’attore si è fatto dare delle sigarette a base di erbe.

Non voleva fare l'attore

Inizialmente, infatti, il giovane Cillian Murphy voleva fare l’avvocato, tanto che iniziò a studiare legge all’University College Cork (UCC) nel 1996. Dopo essersi trovato male e ad aver avuto problemi con gli esami del primo anno, il suo interesse cambiò e intraprese la strada di attore recitando con la UCC Drama Society. A scuola, però, ha avuto il suo primo assaggio attoriale, quando ha partecipato a un modulo di recitazione presentato da Pat Kiernan, il direttore della Compagnia Teatrale Corcadorca. Murphy in seguito descrisse l'esperienza come un "enorme sballo" e una sensazione di "piena vita" che aveva deciso di inseguire.

Il successo è iniziato grazie a Christopher Nolan

Il profilo di attore di Murphy ha continuato a crescere nel 2005 quando è apparso in una serie di film di successo: in primo luogo come lo Spaventapasseri nel blockbuster di Christopher Nolan del 2005 Batman Begins, un ruolo che ha ripreso in The Dark Knight e The Dark Knight Rises e in secondo luogo nel thriller d'azione Red Eye di Wes Craven.

Poteva avviare una carriera nella musica

Da giovane suonava in una rock band. Ora non lo fa più, ma continua a suonare regolarmente con gli amici e anche da solo. Nel 1996, ai The Sons of Mr. Greengenes, questo il nome della band, fu offerto un contratto discografico di cinque album dalla Acid Jazz Records, ma non firmarono il contratto perché il fratello di Murphy era ancora alla scuola secondaria. In seguito l'attore ha confessato di essere felice di quella decisione perché altrimenti avrebbe costretto la sua vita a essere vincolata a un'etichetta discografica perdendo per sempre i diritti sulla sua musica.

È sposato e molto riservato

Cillian Murphy è molto riservato e ha sempre confessato la mancanza di interesse nella vita mondana. Proprio per questo vive una vita molto privata che non attira neanche l’attenzione dei media. Inoltre è sposato dal 2004 con la fidanzata storica Yvonne McGuinness. La coppia si è conosciuta nel lontano 1996 durante uno degli spettacoli della rock band e adesso ha due figli, Malachy e Aran Murphy.

Conoscevate queste curiosità? Vi lasciamo al nostro approfondimento sulla vera storia dei Peaky Blinders.