Cillian Murphy diventa il Dottor Destino nella nuova fan art di Boss Logic

Cillian Murphy tornerà sul piccolo schermo il prossimo ottobre con la quinta stagione di Peaky Blinders ma nel frattempo, grazie all'immancabile fan art del talentuoso artista Boss Logic, vediamo come potrebbe apparire l'attore nei panni del Dottor Destino del MCU.

Lo sceneggiatore Noah Hawley ha recentemente confermato che in futuro tornerà a parlare con i Marvel Studios per il film dedicato al celebre villain dei Fantastici 4, progetto che al momento sembra essere stato sospeso, ma film-standone è meno è molto probabile che il personaggio approderà nel MCU in ogni caso.

A diversi mesi dal debutto della Fase 4 con Black Widow sappiamo ancora pochi dettagli sul futuro del franchise, sopratutto considerando il fatto che il film dei Fantastici 4 non arriverà nelle sale prima del 2022 (e probabilmente anche oltre): detto questo, però, niente ci impedisce di speculare chi verrà scelto per dare vita a un personaggio tanto iconico nei fumetti quanto poco rilevante in ambito cinematografico a causa dello scarso successo degli scorsi adattamenti.

Nell'immagine che potete vedere in calce alla notizia, Boss Logic prova a immaginare Murphy nei panni del Dottor Destino con tanto di cappuccio e mantello verde. Che ve ne pare? Vi piacerebbe vedere l'attore nel MCU o preferiste qualcun altro per dare vita al villain? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

Nel frattempo vi rimandiamo al caldendario della Fase 4 del MCU.