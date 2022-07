Cillian Murphy nel nuovo videoclip della canzone dei The Smile, Pana-vision

Il quarto singolo del trio inglese formato da Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner, The Smile, è appena stato pubblicato. Il video si intitola Pana-Vision e vede come protagonista l'attore Cillian Murphy e alcuni footage di Peaky Blinders.

La canzone è stata protagonista del finale di serie di Peaky Blinders, andato in onda lo scorso Aprile, e non è di certo l'unica uscita recente del gruppo. Il trio, presentato lo scorso anno a Glastonbury, dove ha ufficialmente debuttato, ha infatti pubblicato un nuovo singolo intitolato Bending Hectic recentemente. I The Smile hanno fatto ascoltare il brano al pubblico nel corso del Montreux Jazz Festival. Il loro primo album, A Light for Attracting Attention, è stato pubblicato invece lo scorso Maggio, e adesso il gruppo si prepara a iniziare il tour in Nord America il prossimo Novembre.

Il videoclip di Pana-Vision inizia subito con un Tom Shelby svenuto che rinviene mentre si trova nel bel mezzo della strada, e lo segue nel suo percorso. Sembra che proprio con questo video Cillian Murphy dirà addio al personaggio, anche se non è mai detta l'ultima parola considerando i progetti cinematografici di Peaky Blinders in arrivo. Sicuramente, però, ci prepariamo a vederlo presto in altri panni, poiché l'attore sarà protagonista di Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan. Prima, però, potrete vederlo nel videclip del brano dei The Smile, che troverete in cima all'articolo.