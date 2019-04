Cinemax ha rinnovato Warrior per una seconda stagione

Cinemax ha fiducia in Warrior. Lo dimostrano i fatti: l'emittente televisiva americana ha infatti rinnovato la serie ispirata agli scritti di Bruce Lee a solo un mese dalla messa in onda del primo episodio.

"La visione di Bruce Lee è viva e vegeta" ha dichiarato Len Amato, presidente, oltre che di Cinemax, anche di HBO Films e Miniseries, che ha poi aggiunto: "Warrior mescola arti marziali, spirito e cervello. Siamo entusiasti di poter programmare una grande serie come questa per una seconda stagione su Cinemax".

Justin Lin, regista di Warrior, ha dichiarato: "Ho sempre ammirato Bruce Lee per il suo pionierismo, per aver aperto agli asiatici le porte del mondo dell'intrattenimento e non solo. Così sono rimasto affascinato quando Danielle mi parlò della leggenda urbana di questa serie mai realizzata, suggerendomi di farle vedere la luce. Così, quando Shannon ci ha mostrato gli scritti di suo padre, ricchi della filosofia di vita di Lee esposta da un punto di vista inedito per il cinema, Danielle e io sapevamo che la Perfect Storm avrebbe dovuto produrla".

La serie, un violento crime-drama, è ambientata durante il periodo delle Tong Wars di San Francisco, seconda metà del diciannovesimo secolo. Il protagonista è Ah Sahm, esperto d'arti marziali immigrato in America in circostanze misteriose per poi mettersi al servizio di una delle più potenti famiglie criminali asiatiche del posto.