Cinemax ha ufficialmente rinnovato Strike Back per una sesta stagione

ha rinnovato la serie d'azione Strike Back per una sesta stagione. Il rinnovo è stato annunciato oggi da, presidente di. L'Episodio di debutto dell quinta stagione è atteso per Venerdì alle 22:00, con il finale programmato per il 6 Aprile.

Lo show segue le missioni della Sezione 20, una elite, multinazionale, squadra di operazioni speciali segrete, che attraversa il mondo combattendo una vasta rete di attività criminali e terroristiche interconnesse. "La rinascita di Strike Back ha ristabilito Cinemax come destinazione per serie di azioni adrenaliniche e divertenti", ha detto Antholis. "Siamo lieti di offrire alla Sezione 20 l'opportunità di continuare a salvare il mondo da caos e distruzione".

Gli attori della quinta stagione includono Warren Brown (Luther, The Dark Knight Rises) come "Mac" McAllister, Daniel MacPherson (Infini) nei panni di Samuel Wyatt, Roxanne McKee (Game of Thrones, Crossfire) nei panni di Natalie Reynolds, Alin Sumarwata (Burning Man) Gracie Novin, Nina Sosanya (David Brent: Life on the Road, Love Actually) come Adeena Donovan, Katherine Kelly (The Night Manager, Happy Valley) nei panni di Jane Lowry e Trevor Eve (Death of a Farmer, Troy) nei panni di Morgan Ives.

Cinemax ha iniziato la messa in onda della serie con la seconda stagione di Sky, e nel 2013, ha presentato la prima stagione dello show Sky come Strike Back: Origins.