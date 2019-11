Cinque buoni motivi per aspettare con ansia House of the Dragons

La serie spin-off di Game of Thrones, che si chiamerà House of the Dragon e sarà incentrata sulla storia di casa Targaryen, è stata confermata da HBO pochissimi giorni fa e probabilmente non vedrà la luce fino al 2021, ma i fan sono già in fremente attesa.

Non è mai troppo presto, infatti, per fiondarsi nell'universo di George R.R. Martin (che però non scriverà la sceneggiatura dello spin-off), fatto di draghi, epiche battaglie e leggendarie storie d'amore. Ecco quindi cinque (dei tanti) buoni motivi per cui i fan di Game of Thrones non vedono l'ora che arrivi anche House of The Dragons.

5 - Miguel Sapochnik

Sapochnik ha diretto alcuni degli episodi più importanti del Trono di Spade, come Hardhome nella quinta stagione e Battle of the Bastards nella sesta. Sua è stata la regia, nella stagione finale, di The Long Night e The Bells. Sarà regista e showrunner dello spin-off, e questo sembra un segnale forte di continuità con le atmosfere della serie originale.

4 - Testa o croce?

La serie sarà ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones e racconterà "l'inizio della fine di casa Targaryen". Ciò che si dice di quella famiglia è che gli dei hanno lanciato in aria una moneta, e il mondo è col fiato sospeso in attesa di sapere da quale lato atterrerà.

3 - Un nuovo inizio

Immergersi nel mondo della serie originale significava anche cercare di capire chi stava dalla parte di chi, riconoscere le alleanze, le passioni, i tradimenti. E ora avremo la possibilità di farlo di nuovo, con nuovi personaggi, nuove situazioni e una nuova era, in tutti i sensi.

2 - Ritorno nella comfort zone

Ammettiamolo, dallo scorso maggio Westeros ci manca un sacco. Non vediamo l'ora di tornare nel regno e di vedere gli eventi che l'hanno portato a essere come l'abbiamo conosciuto.

1 - I Draghi

Ricordate di cosa erano capaci i "figli" di Daenerys? Immaginate ora una serie ambientata durante una guerra civile in casa Targaryen, con entrambe le fazioni che hanno a disposizione queste bocche da fuoco... l'adrenalina è già alle stelle.