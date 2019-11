Cinque domande semiserie sollevate dal quarto episodio di Star Wars: The Mandalorian?

Dopo la sparatoria carica d'azione e dinamicità del terzo episodio di Star Wars: The Mandalorian, intitolato "Chapter 4: The Sin", la quarta puntata della serie live-action creata da Jon Favreau ha dato inizio a un mini-arco narrativo differente da quanto visto finora, diretta per altro da Bryce Dallas Howard.

Sfuggiti dalla grinfie del Cliente (Werner Herzog), Mando e Baby Yoda trovano riparo in un pianeta remoto, dove incontrano anche l'ex-Ribelle Cara Dune (Gina Carano). Instaurano dei rapporti d'amicizia con un piccolo villaggio nel mezzo della foresta, prestandogli aiuto in cambio di vitto e alloggio. Qui si scontrano quindi con un gruppo di razziatori che hanno in loro possesso anche un AT-ST Imperiale, in una piccola battaglia nel cuore della notte.



Per un breve e fugace momento, la serie sembrava voler permettere a Mando e a Baby Yoda di stabilirsi nel villaggio, ma ovviamente il cacciatore di taglie di turno arriva a rovinare la situazione cercando di uccidere il piccolo e costringendoli a fuggire nuovamente. Dopo l'episodio, comunque, si sono sollevate cinque interessanti domande:



1. Scoccherà la scintilla tra Mando e Cara Dune?

Il personaggio della Carano è entrata in scena con calci e pugni e in tutto il suo carisma. Tra i due sembrano andare subito d'accordo e instaurano una proficua amicizia, ed essendo entrambi solitari sembrano capirsi alla perfezione. È ancora presto per sbilanciarci, ma andando avanti potrebbe nascere del tenero tra i due, quando si rincontreranno, ovviamente. Non è detto che accada nella stessa stagione, comunque.



2. Mando, Cara Dune e Baby Yoda avranno mai un loro film indipendente?

Una specie di Guardiani della Galassia ma con Star Wars, con un cacciatore di taglie, un'ex-ribelle e un bambino super potente in salsa Baby Groot. Il futuro di Star Wars aspetta solo questo.



3. Mando si toglierà l'elmetto entro la fine della stagione?

Sappiamo che sotto l'elmetto del Mandaloriano ancora senza nome si cela Padro Pascal, ma una delle leggi dei mandaloriani è quella di non rimuovere mai il casco davanti ad altre persone (compresi noi spettatori). Non sappiamo davvero anticipare come sarà il look dell'attore semmai dovesse togliersi il copricapo, ma una delle direzioni dove sembra volersi muovere la serie è proprio la trasformazione caratteriale del protagonista, che si è già messo contro la Gilda per proteggere Baby Yoda. Magari riuscirà a fare il grande passo per salvare ancora una volta il piccolo.



4. I bar della Galassia sono pensati per accogliere i bambini?

Ragazzi, Baby Yoda nell'episodio salta in modo adorabile su quella che sembra essere una poltroncina adibita ai più piccoli. E c'è anche un brodo pensato appositamente per i bambini. Una cura per il dettaglio davvero encomiabile, sperando in altri bar pro-pargoletti.



5. Come capire lo stato d'animo di Baby Yoda?

Quando è triste abbassa le orecchie come i nostri amici a quattro zampe. Sempre più adorabile, dannazione!



Star Wars: The Mandalorian tornerà con il quinto episodio il prossimo 6 dicembre. Vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian 1x04.