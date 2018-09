Cinque in famiglia: via libera per il reboot della serie con Matthew Fox e Neve Campbell

Il largamente anticipato reboot di Cinque in famiglia (in originale Party of Five) ha ricevuto finalmente il via libera da Freeform, la rete televisiva di proprietà della ABC Family Worlwide che si occupa di contenuti per teenager.

Il nuovo show sarà un riadattamento moderno della serie originale che ha debuttato in TV nel 1994. Cinque in famiglia segue le vicende di 5 ragazzi che cercano di andare avanti dopo che il loro genitori sono stati deportati in Messico.

Christopher Keyser e Amy Lippman, i creatori della serie originale, hanno scritto il pilot con Rodrigo Garcia (The Affair) come regista. I due serviranno anche da produttori esecutivi, mentre Michael Zebede ricoprirà il ruolo di co-produttore esecutivo e sceneggiatore.

"Venticinque anni fa abbiamo immaginato la storia di cinque ragazzi alle prese con il mondo dopo la morte premature dei loro genitori" hanno dichiarato Keyser e Lippman. "Oggi, storie di famiglie separate e bambini cresciuti per conto loro a causa di deportazioni non necessitano di alcuna immaginazione: sono ovunque. Questa nuova iterazione di 'Cinque in Famiglia' non è un rifacimento dell'originale; è uno sguardo tutto nuovo sui ragazzi che provano a prendersi cura l'uno dell'altro a causa delle circostanze, insegnando una grande lezione: le famiglie rimangono nonostante la grandezza degli ostacoli."

La serie originale di Cinque in Famiglia è andata in onda su FOX per sei stagioni dal 1004 al 200. Lo show comprendeva nel cast Scott Wolf, Matthew Fox, Neve Campbell, Lacey Chabert e Claudia Salinger.