Cinque nuovi membri nel cast di Dash & Lily, la serie tv YA di Netflix

Preparatevi a passare le vacanze di Natale 2020 assieme a Dash e Lily, i protagonisti della nuova serie tv young adult della piattaforma di streaming Netflix, di cui oggi scopriamo nuovi membri del cast.

Dash (Austin Abrams) è cinico, Lily (Midori Francis) è ottimista. Lily ha lasciato un quadernino pieno di sfide per chi lo raccoglierà (e le accetterà) nella sua libreria preferita. Dash sarà colui che lo troverà e deciderà di accettare le sfide. Così i due condivideranno sì delle avvincenti sfide, ma anche sogni e speranze, e tra una parte e l'altra di New York, scopriranno forse di avere in comune più di quanto credano.



Dash & Lily, tratto dall'omonimo libro a opera di Rachel Cohn e David Levithan, sarà una serie tv di otto episodi che verrà realizzata dalle società di produzione di Shawn Levy e Nick Jonas, la 21 Laps e la Image 32.



Ai due attori principali sopra menzionati si andranno ad aggiungere Michael Park (Stranger Things, Così Gira il Mondo), Gideon Emery (Teen Wolf, Scream: La Serie TV), Glenn McCuen (Teen Wolf, Bucket and Skinner’s Epic Adventures), Jennifer Ikeda (Blindspot, Tell Me a Story) e Diego Guevara (Strapped for Danger, Dark Light of the Day).



Park sarà Gordon, il padre di Dash, un viaggiatore che adora sciare, andare in barca a vela e riesce sempre a far sentire il figlio come se fosse un fannullone.



Emery sarà Adam, il padre di Lily, un amministratore scolastico che lavora duro per far sì che i suoi figli non vengano a contatto con la dura realtà della vita.



McCuen sarà Edgar Thibaud, un ragazzo popolare di famiglia agiata. Sicuro di sé, un po' Casanova, e a volte e a volte poco consapevole, è un ex-bullo che cerca di redimersi.



Ikeda sarà invece Grace, la madre di Lily, un'amante della poesia che ha insegnato alla figlia come trovare la bellezza nella vita quotidiana.



Guevera, infine, sarà Benny, il ragazzo del fratello di lily, Langston (Troy Iwata). È un romantico pieno di compassione per il prossimo che incoraggia Lily a vivere più all'avventura.



Dash & Lily debutterà su Netflix nel 2020 mentre, a proposito di vacanze natalizie e periodo invernale, domani sempre su Netflix arriverà Let it Snow, tratto dall'opera di di John Green.