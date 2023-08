Cinque serie demenziali da gustarsi su Netflix

La libreria di Netflix propone serie tv adatte a tutti i gusti e anche per gli amanti dei prodotti dall'umorismo demenziale le scelte e le possibilità non mancano. Soprattutto in questo periodo dell'anno nel quale si cerca principalmente un po' di leggerezza e di risate, la scelta potrebbe ricadere su una di queste cinque serie tv.

Composta da 4 stagioni, Unbreakable Kimmy Schmidt è una delle serie comedy più amate dagli spettatori americani e internazionali. Creata da Tina Fey e Robert Carlock, lo show racconta la storia di una quasi trentenne Kimmy Schmidt che cerca d'iniziare una nuova vita a New York dopo essere sfuggita ad una pericolosa setta in Indiana. E proprio da quella fuga inizia la trama della serie. Nel cast Ellie Kemper nel ruolo di Kimmy Schmidt, con Titus Burgess, Carol Kane e Jane Krakowski. Su Everyeye trovate la recensione di Unbreakable Kimmy Schmidt, l'ultima stagione dello show.

Ideata da Rodrigo Sant'Anna, star della serie, Una suocera tra i piedi è una sit-com brasiliana divertente e ricca di colpi di scena. Protagonista è Dona Isadir (Rodrigo Sant'Anna), che dopo essersi trasferita nella casa del figlio renderà la vita impossibile alla sua famiglia, compresa la nuora.

Ne rimarrà solo 1 è una serie tv giapponese che riunisce un gruppo di comici protagonisti di un dramma travolgente, pronti a sfidarsi a colpi di battute pena l'esclusione dal programma. un divertissement leggero ma perfetto per il periodo estivo.

Se amate l'umorismo di Ficarra e Picone, Netflix propone la prima stagione della serie Incastrati, nella quale il duo comico interpreta due tecnici della tv siciliani che per puro caso si trovano nel bel mezzo di una scena del delitto e per evitare guai finiranno per... mettersi in ulteriori guai! In streaming sono disponibili le prime due stagioni composte da 6 episodi ciascuna. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Incastrati.

Se amate i prodotti asiatici non perdetevi J-Style Trip, un varietà a puntate con protagonista la star Jay Chou, che gira il mondo insieme ad altri amici stellari con musica e trucchi di magia.