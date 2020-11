Che fine fa Ciro di Gomorra? Guida agli ultimi eventi fondamentali per la stagione 5

In Gomorra 4 Ciro torna? Questa è la domanda che gli appassionati di Gomorra si sono chiesti al termine della stagione 3 dopo aver fatto decine di supposizioni per le famose bollicine che si vedevano quando il corpo era in acqua.

Purtroppo, però, nella quarta stagione di Gomorra (ma cosa significa realmente Gomorra?) non rivedremo Marco D’Amore nei panni di Ciro Di Marzio. Nella scena finale della terza stagione tutti lo abbiamo visto morire per mano di Gennaro che decide di buttare il corpo in mare. Nel tempo sono state fatte tante ipotesi, ma le speranze sono state distrutte quando è stato annunciato un film spin-off su Ciro dal nome L'Immortale e che l'attore Marco D'Amore avrebbe diretto due episodi della serie per la quarta stagione.

Ciro, quindi, ha davvero terminato la sua strada nella serie Gomorra e le parole di conferma, oltre che dagli autori della serie alla fine della terza puntata avevano dichiarato che non avrebbero mostrato in scena “resurrezioni” o colpi di scena simili, arrivano anche dallo stesso attore.

Marco D'Amore, infatti, ha affermato:

"A coloro i quali lamentano la mancanza di un personaggio positivo, io rispondo che si sbagliano, c’è: è il pubblico che guarda e riflette su tanta violenza“.

Con queste parole, quindi, ha accettato le decisioni della produzione di far morire il suo amato personaggio.

Ma in che modo muore Ciro esattamente? Ritornato a Napoli, Ciro rincontra con Gennaro, senza la della moglie Azzurra e il figlio Pietro, per riprendere il controllo di Scampia. L'Immortale mette dalla sua parte anche Enzo e i suoi compagni, coi quali comincia a conquistare le piazze di spaccio dei Confederati.

Ciro, Gennaro ed Enzo, quindi, uniscono le forze e, negli scontri che seguono contro i Confederati, l'Immortale uccide Don Avitabile, suocero di Gennaro. Dopodiché cerca di convincere sia Gennaro che Enzo a trattare tranquillamente coi Confederati per scongiurare delle possibili gravi problematiche.

Ciro, però, non sa che Enzo ha altre idee in testa: invitato, con Gennaro, su uno yacht al largo di Napoli, Sangue Blu rivela il suo aperto disprezzo verso Savastano, minacciando di ucciderlo. Ciro, pur di difendere l'amico, decide di sacrificarsi per Gennaro, affermando di essere lui il vero problema e l'autore di mille problemi. Sangue Blu, a questo punto, dà una pistola a Gennaro che è obbligato a sparare Ciro e gettare il suo corpo in mare.

Tra i ritorni invece vi sono Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, Ivana Lotito (Azzurra), Cristiana Dell’Anna (Patrizia), Loris De Luna (Valerio) e Arturo Muselli (Enzo). Tra i comprimari vi sono anche Gianni Parisi (Don Gerlando), Carlo Caracciolo e Andrea Di Maria nei rispettivi ruoli di O’ Crezi e O’ Diplomato e Riccardo Ricciarelli (Nicola).

Volete, invece, sapere chi sono tutti i membri del cast di Gomorra? Ecco a voi l'elenco completo!