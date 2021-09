Ciro Priello dei The Jackal, da LOL a Tale e Quale Show: 'Il mio mito è Michael Jackson'

Ciro Priello dei The Jackal, reduce dalla vittoria di LOL - Chi ride è fuori, è pronto a tornare in TV con Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti che prenderà il via venerdì 17 settembre.

Come sicuramente ormai sapete, questo format è una gara tra VIP che si sfidano nell'imitare personaggi celebri del mondo della canzone, reinterpretando i brani più famosi di questi ultimi dal vivo. Ciro Priello che ha da sempre una grande passione per il canto è dunque pronto a esprimersi al meglio:

"É un format che mi è sempre piaciuto. Appartiene al mio percorso artistico da attore e ho sempre avuto una grandissima passione per il canto e la produzione musicale che mi ha divertito costantemente e affascinato".

Il comico giunto al successo grazie ai The Jackal, il gruppo napoletano noto soprattutto per gli esilaranti video pubblicati a partire dal 2006 sull'omonimo canale Youtube, ha ammesso di essere un grande fan di Michael Jackson e che, vorrebbe avere la possibilità di vestire i suoi panni proprio a Tale e Quale Show.

"Il mio mito è Michael Jackson, ho sempre provato ad imitarlo e mi piacerebbe poterlo fare nel migliore dei modi a Tale e Quale Show".

A proposito proprio di Ciro Priello, se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione della prima stagione di LOL - Chi ride è fuori. Chissà se il comico dei The Jackal riuscirà a fare doppietta e a portarsi a casa la vittoria di questo programma.