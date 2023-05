Citadel, Amazon ha rinnovato la serie dei Russo per una seconda stagione!

Tra gli elementi di maggior interesse dal punto di vista della serialità televisiva di questi ultimi mesi, Citadel aveva tutte le carte in regola per riscuotere il successo che Amazon aveva preventivato: la serie con Priyanka Chopra e Richard Madden non ha deluso le aspettative, meritandosi l'immediato rinnovo.

Dopo aver registrato gli incredibili risultati di Citadel in termini di ascolti, Prime Video ha infatti deciso di non prestare orecchio alle numerose critiche che hanno parlato della serie dei fratelli Russo in modo non particolarmente entusiasta: i numeri sono numeri, e se è vero com'è vero che la matematica non è un'opinione una seconda stagione dello show dovrebbe bissare il successo della precedente senza troppi problemi.

"Dato l'enorme numero di consumatori che hanno apprezzato lo show, siamo non solo entusiasti di rilasciare il primo episodio di Citadel globalmente senza abbonamento, ma anche di confermare che la serie farà ritorno per una seconda stagione" sono state le parole di Jennifer Salke, presidente di Amazon Studios ed MGM Studios. Per la seconda stagione della serie è stato inoltre confermato alla regia Joe Russo, mentre David Weil tornerà a rivestire il ruolo di showrunner. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Citadel.