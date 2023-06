Citadel, per Amazon la serie dei fratelli Russo è 'una vittoria ma ha bisogno di crescere'

Dopo che Amazon ha rinnovato Citadel per la Stagione 2, adesso cerca di tirare le somme di questa operazione, rivelatasi tra le più costose mai realizzate per il suo servizio di streaming. Pur essendosi rivelata un successo, la serie è tra le più viste a livello globale sulla piattaforma, i numeri dello show hanno bisogno di crescere ulteriormente.

Nonostante Citadel sia tra le serie più viste al mondo, non è riuscita a entrare nelle recenti classifiche Nielsen di streaming dal suo lancio. Odetta Watkins, responsabile delle serie drammatiche di Amazon Studios, ha sostenuto la performance dello show, definendolo una "vittoria" per lo streaming e ha rivelato che l'azienda ha in programma di sviluppare franchise globali simili, in altri generi, tra cui YA e giallo.

Intervenendo a un panel del Banff Media Festival, Watkins ha dichiarato: "Penso che lo show sia stato concepito per poter parlare al mondo e ci è riuscito. Ogni serie non avrà lo stesso successo in ogni luogo. Ma con la crescita del franchise, credo che i numeri cresceranno ovunque, anche a livello nazionale. Inizierete a vedere il pubblico rispondere in modo diverso man mano che si va avanti".

La serie, creata da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil e prodotta dai fratelli Russo, è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione e Joe Russo sarà il regista di tutti gli episodi di Citadel 2. Negli ultimi giorni abbiamo visto anche il trailer di Citadel: Diana, lo spin-off ambientato in Italia con Matilda De Angelis.

Watkins definito poi Citadel come una serie "audace" e che sarà una "porta di ingresso" per altri che vorranno fare la stessa cosa. "Jennifer Salke voleva qualcosa che potesse parlare al mondo. L'idea del franchising, con diversi capitoli in tutto il mondo, non l'avevo mai vista prima. È il primo di molti altri che verranno", ha aggiunto.

La prima stagione di Citadel è disponibile su Prime Video, mentre Citadel: Diana arriverà prossimamente (entro il 2024).