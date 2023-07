Citadel: brutte notizie per la Stagione 2 della serie Amazon dei fratelli Russo

Come noto, nonostante le critiche negative e l'accoglienza tiepida da parte del pubblico, Amazon ha rinnovato Citadel per una Stagione 2. La serie thriller di spionaggio di portata globale prodotta dai fratelli Anthony e Joe Russo tornerà quindi con nuovi episodi, ma a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso l'uscita subirà un rinvio.

Secondo un nuovo articolo di Variety, la seconda stagione di Citadel sarà rinviata alla fine del 2024 o addirittura all'inizio del 2025 a causa dello sciopero degli sceneggiatori. La Writer's Guild of America (WGA) è in sciopero da maggio, quando è scaduto il contratto con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Anche le trattative contrattuali tra il SAG-AFTRA, il sindacato degli attori, e l'AMPTP sono lontane dal concludersi e la scadenza per un accordo è fissata a oggi, 12 luglio.

Quando Citadel è stata rinnovata per la seconda stagione, Jennifer Salke, responsabile di Amazon e MGM Studios, ha definito la serie un "fenomeno globale" e l'ha elogiata per aver attirato un notevole pubblico internazionale su Prime Video. "Citadel è un fenomeno davvero globale", ha dichiarato Salke. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un nuovo franchise radicato in una IP originale che avrebbe fatto crescere il pubblico internazionale di Prime Video. Questa serie ha attirato un numero spropositato di nuovi clienti internazionali su Prime Video".

Tuttavia, secondo un recente articolo di IGN, Citadel sarebbe stata un'enorme flop da 250 milioni di dollari per Amazon, non riuscendo a entrare praticamente in nessuna delle classifiche delle serie in streaming più viste della settimana da quando ha debuttato su Prime Video.

Nel 2024, inoltre, è previsto l'arrivo dello spin-off italiano dello show, Citadel: Diana, con Matilda De Angelis protagonista.