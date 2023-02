Citadel: data di uscita e primo sguardo all'ambiziosa serie globale di Prime Video

Poche ore fa Prime Video ha condiviso le prime immagini di Citadel, l'ambiziosa serie televisiva prodotta da Anthony e Joseph Russo che debutterà sulla piattaforma con i primi due episodi il prossimo 28 aprile.

I protagonisti del nuovo materiale promozionale sono alcuni dei membri del cast principale dello show, ovvero Stanley Tucci nei panni di Bernard Orlick, Lesley Manville nel ruolo di Dahlia Archer, Richard Madden nei panni di Mason Kane e Priyanka Chopra Jonas in quelli di Nadia Sinh. Il cast è completato da Osy Ikhile nel ruolo di Carter Spence, Ashleigh Cummings nel ruolo di Abby Conroy, Roland Møller nei panni di Anders Silje e Caoilinn Springall come Hendrix Conroy.

Lo show, che sarà uno dei più costosi di sempre, è descritto come una "serie di spionaggio ricca di azione" e "un evento globale vasto e rivoluzionario composto da una serie madre e diverse serie locali". Gli spin-off saranno ambientati nelle in Italia, in India e in Senegal.

Lo scorso ottobre sono stati rivelati i dettagli della produzione italiana di Citadel con protagonista Matilda de Angelis, mentre a fine anno è stato annunciato che Varun Dhawan guiderà lo show indiano. Oltre alle parti ambientate negli Stati Uniti, in Italia e in India, dovrebbe esserne annunciata un'altra ambientata in Senegal e precedentemente anticipata dal CEO di Amazon Studios Jennifer Salke.

