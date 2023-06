Citadel: Diana, primo teaser trailer per la serie spin-off con Matilda De Angelis

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha rilasciato il teaser del prossimo capitolo nello Spyverse di Citadel, ovvero lo spin-off italiano Citadel: Diana con protagonista Matilda De Angelis.

Citadel: Diana è ideato, prodotto e realizzato in Italia, e la produzione si è conclusa all’inizio di quest’anno. Il teaser - lo stesso mostrato come scena post-credit del finale di stagione della serie principale - non svela la data d'uscita dell'atteso primo spin-off del franchise, che comunque sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel corso del 2024.

Citadel: Diana è prodotta da Cattleya (ZeroZeroZero) —parte di ITV Studios— e ha per showrunner ed executive producer Gina Gardini, con Riccardo Tozzi, Marco Chimenz e Giovanni Stabilini anch’essi nel ruolo di executive producer, mentre Emanuele Savoini è co-executive producer. Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes di AGBO e David Weil (Hunters) sono executive producer di Citadel: Diana e di tutte le serie nell’universo globale di Citadel, così come Midnight Radio. Nel cast al fianco di Matilda De Angelis ci sono anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Citadel: la prima stagione della serie è disponibile nella sua interezza su Prime Video, con la seconda stagione ufficialmente in produzione.