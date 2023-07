Citadel, disastro Amazon: la serie action è un flop da 250 milioni di dollari

Nonostante per Amazon si sia trattato di una vittoria, con i produttori che più volte hanno esaltato la componente originale di un franchise seriale costruito in maniera globale, secondo gli ultimi report Citadel sarebbe un flop clamoroso. La serie non avrebbe brillato in termini di visualizzazioni ed è costata ben 250 milioni di dollari.

Un nuovo articolo di Bloomberg ha provato ad analizzare i numeri della serie action-thriller, che a quanto pare è costata ad Amazon molto più di quanto si pensasse. "Nessuno show illustra le spese scellerate di Amazon meglio di Citadel, un thriller di spionaggio globale che è costato più di 250 milioni di dollari per una sola stagione", ha rivelato l'articolo.

La cosa peggiore è che Citadel è andato molto male in termini di ascolti. Nonostante sia uno degli show più costosi della storia della televisione, non è riuscito a fare alcun tipo di impressione sugli spettatori. Preoccupante è il fatto che non sia riuscita a entrare nella top 10 degli show più visti in streaming negli Stati Uniti in nessuna settimana dal suo debutto il 28 aprile 2023.

È riuscita a entrare nella top 10 degli show originali in streaming, ma anche questa è stata una vittoria a metà. Secondo Bloomberg, si è piazzato dietro a Barbecue Showdown di Netflix. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Citadel.

Nel corso di un'intervista con Variety, Odetta Watkins, responsabile delle serie drammatiche di Amazon Studios, ha insistito sul fatto che lo show aveva solo bisogno di un po' di tempo per crescere. "Da un punto di vista creativo, posso dire che per me è una vittoria, perché lo show è stato concepito per poter parlare al mondo", ha dichiarato.

Tuttavia, altri all'interno della stessa Amazon non sarebbero altrettanto entusiasti del flop. Secondo quanto riferito, lo studio sta esaminando le sue spese per la televisione e la programmazione originale. Considerando il suo budget, è probabile che Citadel sarà oggetto di un'attenta analisi. Nonostante ciò, Amazon ha rinnovato Citadel per una seconda stagione.

Inoltre, sta per arrivare (nel 2024) anche lo sin-off italiano, intitolato Citadel: Diana.