Citadel: disponibile la serie dei fratelli Russo, ma per Rotten Tomatoes è una delusione

Dopo una lunga attesa e tanta curiosità, sono finalmente disponibili da oggi in streaming su Prime Video i primi due episodi di Citadel, la gigantesca produzione televisiva dei fratelli Russo dalla quale partirà un vero e proprio franchise internazionale con spin-off prodotti in tutto il mondo. Tuttavia, il punteggio su Rotten Tomatoes è deludente.

Le prime recensioni della critica sono approdate online ieri (trovate anche la nostra recensione di Citadel), in vista del debutto della serie oggi su Amazon Prime Video, e l'accoglienza non è stata delle più esaltanti: il punteggio di Citadel su Rotten Tomatoes è attualmente fermo al 55% di approvazione da parte della critica, con 29 recensioni prese in esame dal noto aggregatore.

Di seguito, leggiamo alcuni dei commenti della critica, non troppo convinti.

CNN: "La trama che si evolve nel tempo non guadagnerà certo molti punti per l'originalità, ma è il tipo di serie che dovrebbe trovare un pubblico attento su Amazon, che ha già apprezzato un filone simile grazie a show come Jack Ryan e Reacher".

The Daily Beast: "Citadel è la definizione di "generico", con i suoi cliché di spionaggio conditi con abbellimenti superficiali in modo non dissimile da The Gray Man dei Russo".

Globe and Mail: "Citadel offre una storia di spie contro spie che inizia in modo semi-stupido e precipita rapidamente in un'idiozia implacabile... La serie si adagia nel più pigro degli espedienti narrativi. Ci sono spiegazioni a raffica, colpi di scena da far alzare gli occhi al cielo e battute fintamente spiritose".

AV Club: "Citadel, per quanto ci provi superficialmente, non è altro che un thriller di spionaggio laccato con poco da offrire oltre alla generica spazzatura di genere. Il dramma di Prime Video si muove a fatica sotto l'enorme budget di 300 milioni di dollari (il secondo show televisivo più costoso dopo Il Signore degli Anelli) e le bellissime location (almeno sei luoghi in tutto il mondo vengono svelati a rotta di collo nella première stessa). Ma niente di tutto questo risolve i noiosi e prevedibili colpi di scena dello show".

Rolling Stone: "Citadel è molto, molto lontano dalla trascendenza, ma anche dall'essere semplicemente buono. È insipido, generico e dall'aspetto quasi rozzo dal punto di vista economico, considerata la spesa. Ci sono alcune piccole attrattive, tra cui la possibilità di vedere le star Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden insieme e la consueta affidabilità degli attori non protagonisti Stanley Tucci e Lesley Manville, quindi non tutto è negativo. Ma è sconcertante guardare il prodotto finito e capire perché Amazon abbia pensato che questo sarebbe stato l'inizio di una serie di progetti esponenzialmente redditizi".

SF Chronicle: "Citadel è un thriller spionistico elegante e patinato che afferra il pubblico immediatamente e non allenta mai la presa. È una collezione di cliché dei film di spionaggio, ma tutti tirati a lucido e rinnovati in modo da sembrare quasi freschi".

Noi di Everyeye non abbiamo bocciato in toto lo show e attendiamo gli episodi mancanti per esprimerci in maniera più completa: "Fin dalle prime puntate di Citadel si coglie l'enormità dello sforzo produttivo, ben più ingente rispetto all'investimento qualitativo della serie spionistica. Uno show che presenta da subito dei tratti grezzi, pur non escludendo l'attenzione che potrebbe suscitare nel pubblico. Una storia costruita in grande e che potrebbe conquistare per l'animo action ma, al momento, non per molto altro".