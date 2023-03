Citadel, i fratelli Russo confessano: 'Questa serie tv è il nostro 007 James Bond'

Il primo trailer di Citadel ha promesso tantissima azione e intrighi internazionali in arrivo su Prime Video, e in effetti nel corso di una recente intervista promozionali i creatori dello show, i famosi registi Anthony e Joe Russo, hanno ammesso di essersi ispirati alla saga di 007 James Bond.

Non solo: addirittura, per i registi di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, Citadel rappresenta in tutto e per tutto la loro personale versione di James Bond. Come hanno detto a Total Film: "È l'approccio giusto per parlare di Citadel, senza dubbio. Voglio dire, noi adoriamo Bond da sempre. Siamo grandissimi fan di 007, e il nostro obiettivo è stato quello di prendere ciò che amavamo di quei film e ciò che ci ha influenzato quando li abbiamo visti e trovare nuovi modi, spazi e luoghi per renderli più sorprendenti per il pubblico di oggi... Il nostro lavoro come narratori non è quello di portarvi un'altra versione di James Bond; il nostro lavoro come narratori è portarvi una nuova esperienza di cui speriamo sarete entusiasti e sorpresi. Ci auguriamo di aver raggiunto quell'obiettivo, staremo a vedere".

Ricordiamo che Citadel arriverà su Prime Video dal 28 aprile: il progetto dei Russo, decisamente ambizioso, è quello di creare un franchise globale utilizzando le nuove possibilità di narrazione offerte dalla streaming, con diverse serie tv spin-off nazionali già in sviluppo - ad esempio, la nostra industria, sempre in partnership con Prime Video, si occuperà dello spin off Citadel Italia con Matilde De Angelis. In arrivo anche la serie Citadel India, anche questo ambientato nell'universo narrativo creato dai Russo, che saranno produttori di tutti gli spin-off.

Per altri contenuti, vi segnaliamo che Prime Video ha già rinnovato Citadel per una stagione 2.