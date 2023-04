Citadel, Joe Russo parla ai fan del MCU: 'La narrazione sarà coinvolgente e immersiva

Citadel è in ormai in procinto di essere lanciata da Amazon prime, e, con il debutto segnato per il 28 aprile 2023, 300 milioni di budget e una seconda stagione già programmata pare già sicuro che la serie prodotta dai fratelli Russo farà parlare di sé, nel bene o nel male.

Lo show a sfondo spionistico sarà, infatti, la serie televisiva più costosa di sempre e, mentre il trailer di Citadel ha già promesso intrighi a non finire e una dose d’azione adrenalinica, qualcuno continua ad avere dubbi dopo aver visto i registi del Marvel Cinematic Universe alle prese con il thriller Gray Man, presente nel catalogo Netflix.

Proprio per rassicurare tutti i fan e in particolare quelli della fascia d’età più affine allo stile del duo, Joe Russo ha rilasciato dichiarazioni a CBR in merito alla nuova serie descrivendo i punti di forza dello show: “È una serie ad alti ottani. Con una narrazione davvero propulsiva. C’è molta azione e molta avventura. Ci sono tantissimi colpi di scena. L’ambizione e la profondità sono enormi e ai fan del MCU piace la narrazione immersiva. Io e mio fratello amiamo la narrazione immersiva”.

Certamente, Citadel sembra avere tutte le caratteristiche per essere una serie di successo, compresa l’idea di allargare la narrazione attraverso una serie di spin-off ambientati nel resto del mondo (in Italia la serie parallela sarà co-prodotta da Cattleya e vedrà Matilda De Angelis come protagonista).

In attesa di poter vedere i primi due episodi, che usciranno durante la settimana di debutto, vi lasciamo ad altre dichiarazioni dei fratelli Russo che definiscono Citadel come il loro personale James Bond.