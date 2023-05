Citadel: ottimi ascolti per la serie Prime Video nonostante le pessime recensioni

Dopo il deludente esordio su Rotten Tomatoes, è stato subito chiaro che la critica non aveva amato particolarmente Citadel, la nuova scommessa di Prime Video e già una delle serie più costose mai realizzate della storia. Tuttavia, gli abbonati alla piattaforma si sono fiondati sui primi episodi dello show garantendo ottimi ascolti complessivi.

Citadel ha debuttato con i suoi primi due episodi su Prime Video lo scorso venerdì 28 aprile. Secondo la società di analisi televisiva Samba TV, il primo episodio della serie di spionaggio, "The Human Enigma", è stato visto da 761.000 famiglie statunitensi durante i suoi primi quattro giorni di programmazione. Nel frattempo, il secondo episodio, "Spies Appear In Night Time", è stato visto da 664.000 famiglie statunitensi durante lo stesso periodo di quattro giorni. La serie si è dimostrata particolarmente popolare tra gli spettatori neri e asiatici, con una sovra-indicizzazione dell'11% per le famiglie asiatiche e del 34% per quelle nere.

Anche noi di Everyeye nella nostra analisi in anteprima di Citadel non siamo rimasti molto colpiti dal livello di qualità dello show.

Samba TV ha confrontato i numeri della premiere di Citadel con quelli di un'altra serie Prime Video, The Power, che ha debuttato sulla piattaforma a fine marzo. Il primo episodio di The Power è stato visto da 230.000 famiglie statunitensi nei primi quattro giorni di programmazione. Nello stesso periodo, il secondo episodio è stato visto da 148.000 famiglie statunitensi. Risultati di gran lunga inferiori a quelli di Citadel.

"I nomi famosi di Hollywood e le serie d'azione si stanno dimostrando una strategia vincente per l'offerta ai telespettatori a casa", ha dichiarato Cole Strain, vicepresidente dei prodotti di misurazione di Samba TV. "Mentre l'audience iniziale di The Citadel di Prime Video è stata forte rispetto ad altri debutti recenti, c'è ancora un'opportunità per lo streamer di continuare a far crescere il suo pubblico nell'ultimo progetto con Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden. La portata della serie che fin dall'inizio è rivolta a un pubblico eterogeneo ha potuto dare a Citadel una spinta iniziale. Con le famiglie di colore e asiatiche che hanno registrato un'indicizzazione a due cifre per la prima puntata, questa tendenza è una buona notizia per Prime Video".

Tuttavia, il gradimento della critica su Rotten Tomatoes è sceso al 52%.