Citadel, Priyanka Chopra sul congelamento degli ovuli: "Mi sentivo stressata, gonfia"

Dopo che Priyanka Chopra ha annunciato di aver ottenuto per la prima volta la parità salariale con Citadel, l'attrice indiana ha discusso di un altro tema molto delicato: il congelamento degli ovuli, una pratica per raccogliere e conservare i gameti a cui lei stessa è stata sottoposta.

Tuttavia, il processo non è facile e indolore come si potrebbe chiedere. Ecco perché Jonas, in un'intervista con il podcast UnWrapped, ha voluto ribadire tre punti fondamentali.

In primo luogo, il prezzo: "È costoso, quindi servirà risparmiare. Se vuoi comprare una bella borsa o una nuova auto... be', saprai dove tagliare i costi. Fallo per te stesso, ne guadagnerai in energia grazie all'orologio biologico... Ma avrai una forma di sicurezza. È una specie di risparmio".

In secondo luogo, la fatica: "È doloroso, servirà affrontare svariare iniezioni e cose del genere per oltre un mese, con tutti gli altri e bassi ormonali che ne derivano... Ti farà sentire stressata, gonfia. Stavo addirittura girando, in quel periodo, ma volevo portare l'operazione fino alla fine".

In terzo luogo, infine, le possibilità di riuscita non sono certe: "Non si può prevedere con certezza quante uova sopravvivranno. Alcune donne devono ripetere l'operazione più volte, perché ben poche riescono a salvarsi. Ci sono troppi elementi in gioco, perciò non è di certo la cosa più facile da fare. Eppure, lo consiglio per le donne che lavorano. Penso che la scienza sia stata in grado di darci un'opportunità simile, quella che donne lavoratrici o single possano... sì, avere figli, mentre altre non sono sicure se volerli o meno". In un'altra occasione, invece, Jennifer Aniston ha rivelato perché ha deciso di non avere figli.

La questione è indubbiamente complessa, e da parte nostra ringraziamo l'attrice per aver condiviso la sua esperienza e chiarito i punti fondamentali dell'operazione.