Citadel, Priyanka Chopra Jonas 'Non mi cresceranno più i capelli qui dopo l'incidente'

Di Priyanga Chopra Jonas ce n'è una sola e combatte contro pericolosissime spie in Citadel, serie TV targata Prime Video firmata dai Fratelli Russo. E quando ci sono in ballo i registi di Avengers: Endgame, l'azione di certo non manca. Anzi si esagera anche e all'attrice potrebbero non ricrescere più i capelli in un determinato punto.

La star di Citadel, che vanta una writing room internazionale, ha raccontato nel podcast UnWrapped di Wrap Women che in una scena ad altissima adrenalina ha ricevuto un vero colpo in faccia. Nadia Sinh, la sua controparte nelle serie TV, è abituata alle situazioni pericolosi, ma Chopra Jonas non si è dimostrata da meno.

"Stavamo perdendo luce - ha raccontato l'attrice - ed era una di quelle scene in cui dovevo essere gettata a terra, e la telecamera doveva catturare un primo piano della mia faccia. Ma il cameraman è si è avvicinato più di quanto avrebbe dovuto e ci siamo scontrati. Tutti erano sbalorditi". Poi è arrivata l'ambulanza ma Chopra Jonas non voleva perdere la concentrazione proprio in quel momento: “Ero tipo, 'Ci rimangono quattro colpi. Quindi stai dicendo che dovrò tornare indietro, rifare l'intera giornata, girare di nuovo tutta ricoperta di fango e insanguinata e sparare di nuovo quattro colpi?'”

La tenacia dell'attrice ha presto convinto il team di regia: "E loro hanno detto, 'Beh, dovremmo tornare per finire la scena.' Quindi mi hanno semplicemente curata e abbiamo ripreso a girare. Ed è per questo che non avrò mai più i capelli qui, ma penso che sia carino. Penso che mi dia credito", ricorda Chopra Jonas.

