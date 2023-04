Citadel, Priyanka Chopra minimizza i problemi in produzione: 'Tutti ne hanno'

Voci sempre più insistenti parlano di una produzione travagliata per Citadel, la serie Amazon dei fratelli Russo che farà il suo esordio su Prime Video il prossimo 28 aprile con i suoi primi due episodi: a parlare della cosa è stata in queste ore la protagonista Priyanka Chopra, che ha voluto minimizzare il tutto.

"Tutte le produzioni, specialmente quelle di queste proporzioni, hanno dei problemi sempre più grossi, quindi non è una cosa che riguarda solo noi. Ci è voluto un anno e mezzo per realizzare questa serie, avevamo più crew a lavorare contemporaneamente, tre unità operative per mesi, credo, perché c'era così tanto da fare e così tanto da girare. Abbiamo lavorato con più studio, abbiamo lavorato con crew locali in giro per il mondo e che hanno contribuito a questo show." sono state le parole di Chopra sulla serie definita dai Russo come il loro James Bond.

I problemi a cui si fa riferimento in queste ore sarebbero inerenti principalmente a dei reshoot piuttosto costosi che sarebbe stato necessario effettuare, nonché a rallentamenti e tensioni dovuti a divergenze creative all'interno della produzione. Sarà vero? Noi, intanto, attendiamo le prossime settimane per scoprire se i 300 milioni investiti da Amazon su questa serie (almeno stando alle cifre circolate negli ultimi giorni) siano stati ben spesi.