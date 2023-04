Citadel, Priyanka Chopra ha ottenuto per la prima volta la parità salariale

Dopo una carriera nel mondo della recitazione della durata di oltre 20 anni, Priyanka Chopra Jonas - attrice indiana di Matrix Resurrections, Love Again e Quantico - ha annunciato di aver finalmente ottenuto la parità salariale grazie a Citadel, serie TV disponibile su Prime Video da oggi 28 aprile 2023.

Al riguardo, così ha dichiarato l'attrice: "Non ho mai chiesto la parità, forse ho soltanto voluto un po' di più, e spesso non l'ho neanche ottenuto", dopodiché ha aggiunto di aver riso alla notizia che avrebbe ricevuto lo stesso salario di Richard Madden: "Ho risposto: 'Ok, buona fortuna!'. E continuavo a ripetere: 'Adesso vai in diretta, fai le cose che dovrebbe fare un agente. Lavoro nel mio mestiere da tantissimo tempo, non voglio finire col provare imbarazzo. Amo il mio lavoro. Amo i miei colleghi. Non voglio che tutto si trasformi in una disputa'. Allora mi hanno risposto: 'No, si tratta di una semplice conversazione. Non è certo una disputa! Una conversazione, soltanto questo'". D'altronde lo sforzo richiesto per realizzare la serie è stato notevole – soprattutto considerando il gran numero di inconvenienti, – ma Priyanka Chopra minimizza i problemi in produzione di Citadel

Pur entusiasta dalla dinamica, quest'ultima ha alimentato in lei più di un dubbio: "In un certo senso, mi ha fatto pensare. Avrei dovuto chiederlo prima? Forse non avrei dovuto essere così arrendevole, ma, al contrario, richiedere ciò che mi spettava di diritto? È stato soltanto grazie a una manager donna e a una responsabile dello studio donna che mi hanno detto: 'Ehy, lavori da molto tempo e le tue performance sono sempre ottime'".

Il marito Nick Jonas ha addirittura "stappato lo champagne" dopo aver ricevuto la notizia! "È molto importante che il dibattito sulle donne prenda delle decisioni. Sia in casa, sia fuori, le donne dovrebbero ricoprire posizioni di potere. Soltanto allora si gireranno sempre più spettacoli per altre donne, comunità e famiglie".

