Citadel: Priyanka Chopra e Richard Madden chimica mozzafiato nelle nuove foto della serie

Amazon Prime Video ha diffuso in rete le nuove immagini ufficiali di Citadel, l'attesa serie creata da Anthony e Joe Russo e che sarà estesa grazie a una serie di spin-off a livello internazionale che ne allargheranno il respiro e la portata. Quando manca esattamente un mese dal debutto, la campagna marketing sta cominciando a intensificarsi.

Protagonisti dei nuovi scatti sono i due protagonisti dello show, interpretati da Priyanka Chopra e Richard Madden, che mostrano una profonda chimica come è possibile vedere da queste nuove immagini.

Il film vede Chopra e Madden nei panni di due spie a cui è stata cancellata la memoria. Le nuove immagini vedono gli attori con i costumi di scena già anticipati dal trailer di Citadel, che alludono al periodo precedente alla cancellazione dei loro ricordi. La prima immagine li vede in azione, mentre l'altra accenna al loro passato mentre si guardano molto intensamente negli occhi.

La serie è stata presentata come un mix tra i generi sci-fi, azione e thriller di spionaggio e si immerge in un'organizzazione indipendente e in rovina, la Citadel, che non è fedele a nessun governo. Chopra e Madden interpretano rispettivamente gli agenti Sinh e Kane, che hanno lavorato per la Citadel in una vita precedente, finché non vengono riportati indietro per una nuova missione con il mondo di nuovo in pericolo.

La serie vede nel cast Madden nel ruolo di Mason Kane, Chopra nel ruolo di Nadia Khan, Stanley Tucci nel ruolo di Bernard Orlick, Lesley Manville nel ruolo di Dahlia Archer, Osy Ikhile nel ruolo di Carter Spence, Ashleigh Cummings nel ruolo di Abby Conroy, Roland Møller nel ruolo di Anders Silje, Caoilinn Springall nel ruolo di Hendrix Conroy e Davik Silje.

La data di debutto della prima stagione su Prime Video è fissata al 28 aprile 2023. Citadel è stata rinnovata già per la Stagione 2.