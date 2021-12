Citadel, Priyanka Chopra sullo show dei Fratelli Russo: 'non c'è niente del genere in tv'

Priyanka Chopra sarà tra i protagonisti della serie dei fratelli Russo Citadel di Amazon Prime Video. L’attrice ha spiegato perché voleva far parte di questo attesissimo show in un'intervista e ha fornito qualche nuove indicazioni sulla possibile data di uscita.

Fanno parte del cast della serie thriller di spionaggio anche Stanley Tucci, Richard Madden, Roland Møller e Ashleigh Cummings. I dettagli sulla trama sono davvero scarsi, il progetto è in sviluppo dal 2018 e ciò che sappiamo è che ‘Citadel’ è il nome di un'agenzia di intelligence di qualche tipo all'interno dello spettacolo.

“Non c'è niente come Citadel in televisione, credo” ha detto Chopra a Collider. “C'è un'azione estremamente raffinata, acrobazie, ma allo stesso tempo è un dramma e ha un cuore. Quindi, penso che non ci sia davvero niente di simile in TV in questo momento e questo è uno dei motivi principali per cui volevo davvero essere nel progetto. Fare qualcosa per più episodi, so che è un impegno. Ma poiché questa era una serie limitata, è stato davvero fantastico. L'abbiamo girata per più di un anno. È stato davvero molto, molto intenso dal punto di vista fisico per il mio personaggio e sono sicura che lo è stato anche per il resto del cast. Essere in questa serie ha comportato un sacco di lavoro, ma sono così entusiasta di condividerla con il mondo, perché ne ho appena visto un po' di recente e penso che sia molto speciale. Ci abbiamo lavorato davvero duramente".



Queste parole non possono far altro che accrescere la curiosità dei fan, riguardo ad una possibile data di uscita l’attrice ha detto: “Speriamo alla fine del prossimo anno. Forse".



Citadel è diretta da Brian Kirk e mentre attendiamo notizie sulla trama o la data di uscita restate sintonizzati!