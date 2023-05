Citadel, la reazione di Abby all' episodio 4: 'Spero arrivi una seconda stagione'

Citadel non sta risparmiando colpi di scena. La serie di spionaggio dei Fratelli Russo ogni settimana rivela un nuovo tassello che complica ancor di più una storia fatta di spie, traditori e amanti. L'ultima novità dell'episodio 4 riguarda un personaggio sembrato inizialmente insospettabile.

AVVERTIMENTO SPOILER

Fin da Captain America: The Winter Soldier, i Fratelli Russo avevano testimoniato la capacità di saper gestire ampie trame riguardanti il mondo dello spionaggio politico. Con Citadel, serie che ha al centro una agenzia, lo stanno dimostrando ancora di più. L'ultimo colpo di scena del quarto episodio riguarda Abby, la "moglie copertura" di Manson che, nel frattempo, si è costruito una vita di facciata con il nome di Kyle. La donna, in realtà, non è altro che una spia addestrata dall'uomo e dalla sua amante, l'abile Nadia Sinh.

Mentre Citadel continua ad essere la serie più vista, la storia va avanti svelando anche importanti trame che coinvolgono tradimenti. Infatti, nel quarto episodio, Manson tradisce Abby (presentata poi con il vero nome di Celeste) nel momento in cui mette in dubbio la sua fedeltà a Citadel. La donna subisce un vero e proprio lavaggio del cervello, cancellandole tutti i suoi ricordi da spia. "Penso che ci siano altre risposte, ma penso che ci siano anche molte domande che rimangono, ad essere onesti. Spero che avremo una seconda stagione in modo che tu possa continuare a esplorarla" ha detto l'attrice Ashleigh Cummings, sperando in una seconda stagione per esplorare meglio questo elemento.

Mentre la serie continua ad andare in onda, noi vi consigliamo la nostra recensione di Citadel, la rischiosa spy story prodotta da Amazon. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!