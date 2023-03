Citadel, Richard Madden e Priyanka Chopra sono due agenti segreti nel primo trailer!

I fratelli Russo non sono abituati a passare inosservati: i due registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sembrano dunque intenzionati a fare un bel po' di rumore anche con questa Citadel, la serie Amazon con Richard Madden e Priyanka Chopra a cui possiamo finalmente dare uno sguardo con questo primo trailer.

Anticipato dal teaser di Citadel rilasciato alcuni giorni fa, il trailer della serie Amazon ci promette infatti una più che discreta dose d'azione, come si confà ad una serie che s'ispira in maniera piuttosto evidente a franchise di successo come quello di Jason Bourne e a film come Mr. & Mrs. Smith.

Proprio come nel film con Brad Pitt e Angelina Jolie, sarà l'intesa tra i due protagonisti a fare presumibilmente la differenza: Richard Madden e Priyanka Chopra sono qui due agenti segreti di un'agenzia, la Citadel del titolo, andata in frantumi in seguito a un attentato organizzato dalla Manticore.

Il trailer ci mostra come i due protagonisti siano sopravvissuti all'attentato di cui sopra, finendo poi per essere nuovamente reclutati da Bernard Orlick (Stanley Tucci), un ex-agente della Citadel intenzionato a investigare sulla Manticore. Piccolo particolare: durante l'attentato, Mason Kane e Nadia Sinh (Madden e Chopra) hanno perso ogni ricordo del loro precedente lavoro, salvo qualche piccolo dettaglio. Cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti! Amazon, intanto, ha già annunciato uno spin-off di Citadel con Matilda De Angelis.