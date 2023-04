Citadel: Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas a Roma per la nuova serie Prime Video

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha presentato a Roma la nuova serie Original Citadel, che debutterà venerdì 28 aprile in esclusiva sul servizio in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Hanno partecipato allo special screening della premiere i componenti del cast Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci e Lesley Manville, oltre agli executive producer Anthony Russo, Joe Russo, e Angela Russo-Otstot, e lo showrunner ed executive producer David Weil. Presenti allo special screening anche gli Amazon executive Jennifer Salke, Vernon Sanders, Cory Shields, Sue Kroll, Marco Azzani, e Laura Lancaster. Erano inoltre presenti Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Filippo Nigro e Daniele Paoloni, membri del cast dello spin-off italiano dell’universo Citadel con Matilda De Angelis, oltre al regista Arnaldo Catinari e la showrunner ed executive producer Gina Gardini.

Il nuovo, adrenalinico show Citadel è una serie di spionaggio ad alta tensione e l’inizio di un nuovo di franchise in esclusiva per Prime Video, con storie interconnesse che attraversano il globo e serie spin-off ambientate in tanti paesi diversi: oltre alla già citata serie italiana, ad esempio, nei mesi scorsi è stato anche annunciato lo spin-off indiano di Citadel.

La premiere è fissata per venerdì 28 aprile, con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 26 maggio. Nell'attesa, date uno sguardo al trailer ufficiale di Citadel.