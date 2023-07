Citadel, sapevate che c'erano due versioni dello show Amazon Prime?

Citadel è una serie televisiva statunitense creata da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil, e vede tra i produttori esecutivi i fratelli Anthony e Joe Russo. Vede protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas come agenti "Citadel" Mason Kane e Nadia Sinh. Lo show ha debuttato il 28 aprile 2023 su Prime Video.

Lo show è riconosciuto come uno di quelli più costosi mai realizzati dalla piattaforma Amazon Prime Video. Addirittura è stato stimato che il costo per una singola stagione si aggira attorno ai 250 milioni di dollari.

Tra l'altro è stato dichiarato che ai tempi dell'inizio di Citadel, in principio Josh Appelbaum e Bryan Oh avevano in mente una serie basata sulle battaglie spionistiche, una visione in linea con quella del capo degli Studios, Jen Salke.

Tuttavia i fratelli Russo non hanno amato particolarmente la storia d'amore tra Chopra Jonas e il suo co-protagonista Richard Madden, così come altri elementi della narrazione. Questo li ha portati a creare un secondo gruppo creativo a Los Angeles ed hanno realizzato una "versione alternativa" dello show.

Una volta inviato il materiale la decisione è stata presa, avrebbero seguito la linea Russo. La loro visione ha richiesto molte riprese in più, oltre che un nuovo sceneggiatore, David Weil. Il tutto ha portato ad aumentare di ben otto milioni il budget previsto per ogni singolo episodio.

Voi siete contenti della direzione intrapresa dai creativi? Sappiate anche che Citadel ha ottenuto ottimi ascolti. Tra l'altro in questi giorni su Prime Video è disponibile anche Jack Ryan 4, ecco la nostra recensione.