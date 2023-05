Citadel: secondo Prime Video gli ascolti internazionali sono tra i migliori di sempre

Dopo gli ottimi ascolti della premiere di Citadel, Prime Video continua a tessere le lodi della sua costosissima serie affermando con orgoglio che si tratta di uno degli show più seguiti in assoluto a livello internazionale. Nonostante le recensioni non troppo lusinghiere della critica, Citadel ha saputo conquistare gli abbonati alla piattaforma.

Secondo Jennifer Salke, responsabile degli Amazon Studios, la serie "ha attirato uno dei più grandi pubblici globali nella storia di Prime Video". Salke ha dato l'annuncio attraverso un post su Instagram, sottolineando "l'incredibile performance di questa nuova e originale IP". Deadline ha offerto qualche dettaglio in più, rivelando che Citadel è appena sotto Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in termini di numero di ascolti ottenuto dalla première sul servizio di streaming.

"Citadel, il titolo numero 1 su Prime!", ha postato Salke su Instagram. "Al suo debutto sulla piattaforma, questo show ha attirato uno dei più grandi pubblici globali nella storia di Prime Video - una performance davvero incredibile per una IP nuova e originale! Congratulazioni e grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questa serie globale! Non potremmo essere più orgogliosi! Assicuratevi di non perdervi i nuovi episodi ogni settimana".

Prime Video aveva già parlato dell'immensa popolarità de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere al momento della sua prima messa in onda, ma gli articoli e i resoconti successivi hanno messo in dubbio questi numeri. Come i fan ricorderanno, Gli Anelli del Potere aveva stabilito una serie di record per la piattaforma, tra cui la più grande premiere per uno show su Prime Video. Un'analisi successiva ha però rivelato che l'audience della serie è calata in modo significativo: solo il 37% del pubblico che ha visto il primo episodio ha completato l'intera serie in streaming. Considerando l'accoglienza della critica, Citadel potrebbe trovarsi in una situazione simile alla fine della prima stagione.

Bisognerà attendere quindi la conclusione di questa prima stagione e anche l'arrivo dei numerosi spin-off già annunciati e prodotti, tra cui lo spin-off italiano di Citadel con Matilda De Angelis.