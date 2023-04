Citadel, la serie Amazon dei fratelli Russo è costata 300 milioni di dollari!

The Hollywood Reporter ha pubblicato diverse interessanti informazioni sulla nuova serie di Amazon Prime Video dei fratelli Russo, Citadel, con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra. Una nuova interessante avventura dei registi di Avengers: Endgame sul piccolo schermo... non proprio a buon mercato.

Secondo quanto riporta THR, Citadel è costata la bellezza di 300 milioni di dollari per soli 6 episodi da 40 minuti, 1,25 milioni di dollari al minuto.



La spiegazione sarebbe piuttosto semplice. I Russo avrebbero deciso di licenziare lo showrunner Josh Applebaum, a causa di costose differenze creative, sebbene il motivo non sia stato confermato.



Mike Larocca, presidente di AGBO, società di produzione dei Russo, ha dichiarato:"Ci siamo sentiti come se ci fosse bisogno di un po' più di lavoro sui personaggi per attirare le persone nello show. Era così chiaro". Su Everyeye è disponibile il trailer di Citadel, prodotto dai Russo. La serie sarà disponibile su Amazon dal 28 aprile.



Franchise di spionaggio diviso in 6 episodi, Citadel racconta la storia di un'agenzia indipendente di spionaggio internazionale che è stata creata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone e distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che manipola nell'ombra l'intero pianeta. Nel cast anche Stanley Tucci, Ashleigh Cummings e Leo Woodall.



In base a quanto hanno dichiarato di recente i due registi, Citadel è lo 007 dei fratelli Russo.