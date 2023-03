Citadel: la serie Amazon dei fratelli Russo rinnovata per una Stagione 2 prima del debutto

Come annunciato dal primo trailer di Citadel, la prima stagione della nuova e costosissima serie di Anthony e Joe Russo (registi di Avengers: Endgame e The Gray Man) debutterà su Prime Video il 28 aprile prossimo. Tuttavia, Amazon è così fiduciosa nel progetto che poche ore fa ha già ufficialmente rinnovato lo show per una seconda stagione.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, i fratelli Russo torneranno come registi anche nella seconda stagione, così come lo showrunner David Weil rimarrà nel suo ruolo. Il numero di episodi della seconda stagione di Citadel non è stato specificato, ma i sei episodi della prima stagione potrebbero indicare che la seconda stagione avrà lo stesso numero di episodi.

La decisione di Prime Video di rinnovare Citadel prima della sua première è di sicuro sorprendente, data la difficile produzione che la serie ha dovuto affrontare (è in sviluppo dal 2018). Il budget è cresciuto di 75 milioni di dollari dopo che diversi membri di spicco del team creativo se ne sono andati a causa di divergenze creative, rendendo necessarie ampie riprese aggiuntive. Considerato quanto Prime Video sta investendo in Citadel, il servizio di streaming ha chiaramente molta fiducia nel successo della nuova serie.

Il concept unico di Citadel potrebbe essere un altro motivo per cui la serie è stata rinnovata per la seconda stagione prima del debutto. Mentre la serie principale fungerà da faro per il franchise, l'universo di Citadel sarà ampliato con spin-off ambientati in tutto il mondo che sono già in fase di produzione. Tra questi, c'è anche lo spin-off di Citadel ambientato in Italia, le cui riprese sono già terminate, e uno ambientato in India, attualmente in fase di riprese.

Tutti gli spin-off internazionali avranno come protagonisti attori locali delle nazioni in cui sono ambientati e saranno girati in lingue diverse, per dare vita a un vero e proprio franchise internazionale.