Citadel: la serie dei fratelli Russo ha una writing room con autori da tutto il mondo

Citadel è una delle serie più costose realizzate da Prime Video e questo non soltanto per i nomi coinvolti, come i fratelli Russo alla produzione e il cast di rilievo, ma anche per la precisa intenzione di realizzare degli spin-off ambientati in diverse parti del mondo. Proprio per questo motivo, la serie ha una writing room internazionale.

Mentre Prime Video si prepara al lancio di Citadel questo venerdì, la pianificazione del franchise non ha subito rallentamenti: una writers' room globale, infatti, si riunisce ogni due settimane per discutere i punti di "collisione" tra gli spin-off di quello che è stato pensato per diventare un gigantesco franchise d'azione.

"C'è una struttura unica in cui ogni settimana o ogni due settimane mi riunisco con i creatori [e] gli showrunner di queste serie", ha dichiarato il produttore esecutivo David Weil a TheWrap in occasione della première di Citadel a Los Angeles. "Abbiamo questa stanza degli scrittori globale che chiamiamo così, dove parliamo di storia, parliamo dei diversi personaggi, delle loro storie, del loro passato, del loro futuro e vediamo dove possono avvenire i punti di contatto tra le nostre storie". L'anteprima italiana di Citadel si è svolta a Roma.

Lo spin-off italiano di Citadel ha da poco terminato la produzione, mentre quello indiano è ancora in fase di riprese, secondo quanto dichiarato da Weil, che ha anche accennato a degli easter eggs all'interno di Citadel che potrebbero aprire ad ulteriori spin-off.

"Non avevo mai sentito parlare di una cosa del genere prima d'ora", ha continuato Weil. "È stato molto frastornante essere una sorta di membro di questo più grande collettivo di narratori e penso che porterà a storie globali davvero autentiche".

Definita una "serie evento internazionale di ampio respiro e a più livelli", The Hollywood Reporter ha riferito che Citadel è sulla buona strada per diventare il secondo show più costoso mai realizzato, con un budget che si avvicina intorno ai 465 milioni di dollari.

Sebbene Weil abbia negato questa rivelazione, ha ammesso che la produzione ha avuto un "budget molto grande" e "un grande sostegno" da parte di Prime Video.

"Per una serie come questa, con un livello d'azione incredibile come quello che spesso si vede nei film, è necessario un budget consistente e un grande sostegno", ha detto Weil. La serie segue gli ex agenti della Cittadella Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Chopra Jonas) mentre cercano di ricostruire l'agenzia di spionaggio con l'aiuto dell'agente Bernard Orlick (Stanley Tucci).