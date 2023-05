Citadel è la serie più vista: incremento del 165% della domanda media in streaming

Dopo gli ascolti internazionali record di Citadel, la serie spy-action dei fratelli Anthony e Joe Russo ha ottenuto dei dati particolarmente significativi secondo le ultime analisi raccolte. Lo show avrebbe fatto registrare un incremento della domanda media dei prodotti in streaming del 165% risultando la serie più vista nel periodo di riferimento.

Citadel ha fatto il suo debutto nella classifica dei prodotti più visti per la settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio, assicurandosi il primo posto come show più richiesto con un aumento del 165% della domanda, secondo i dati raccolti da Parrot Analytics, che tengono conto delle ricerche dei consumatori, dello streaming, dei download e dei social media, oltre ad altri fattori.

La serie d'azione, che ha come protagonisti Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden, ha già raccolto un'attenzione significativa da parte del pubblico statunitense, registrando una domanda 25,1 volte superiore rispetto alla media delle serie del Paese. Con i nuovi episodi in uscita ogni venerdì fino al finale previsto per il 26 maggio, sarà interessante vedere se riuscirà a crescere ancora.

Star Wars: Young Jedi Adventures di Disney Junior si è piazzato al secondo posto della classifica con 23,1 volte la domanda media della serie, registrando un aumento del 69% della domanda questa settimana. La serie è la prima serie animata completa targata Star Wars rivolta a un pubblico di giovanissimi, e questo impressionante debutto è la conferma ulteriore della popolarità duratura del franchise.

Al terzo posto c'è la sit-com mockumentary Jury Duty di Freevee, che è entrata in classifica per la prima volta con una domanda 21,7 volte superiore alla media. Sebbene la serie sia stata presentata per la prima volta il 7 aprile e sia già terminata il 21 aprile, l'aumento del 48% della domanda questa settimana suggerisce che gli spettatori stanno finalmente recuperando tutti gli episodi e le recensioni positive stanno contribuendo ad attirare maggiore attenzione.

Love & Death di HBO Max, che racconta la vera storia di Candy Montgomery, si è piazzata al quarto posto, con una domanda pari a 21,1 volte la media della serie, registrando un aumento a tre cifre del 106% della domanda questa settimana. La miniserie thriller con protagonista Elizabeth Olsen è basata sulla storia vera della casalinga accusata del brutale omicidio della moglie del proprio amante e andrà in onda settimanalmente sulla piattaforma fino al 25 maggio.

La classifica tiene conto solamente di quelle serie che hanno debuttato con la prima stagione nel corso di quest'anno.