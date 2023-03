Citadel, slitta l'uscita del trailer Prime Video per l'incidente ferroviario in Grecia

Il tragico indicente ferroviario avvenuto in Grecia nella notte tra il 28 febbraio 2023 e il 1° marzo ha spinto Prime Video a ritardare il rilascio del nuovo trailer di Citadel, l'attesissima serie di spionaggio creata dai fratelli Russo.

Secondo la dichiarazione BBC, un treno passeggeri e un treno merci si sono scontrati violentemente nei pressi di Larissa, nella parte settentrionale della Grecia, provocando 36 morti e decine di feriti. Così ha dichiarato Prime Video in un comunicato ufficiale: "In segno di rispetto per la nostra comunità internazionale, e a causa delle terribili ultime notizie riguardo la Grecia, decidiamo di ritardare il rilascio del trailer di Citadel".

Secondo la sinossi ufficiale della serie, "Otto anni fa Citadel è caduta. L'agenzia di spionaggio globale indipendente, incaricata di sostenere la sicurezza e la proiezione di tute le persone, è stata distrutta dagli agenti di Manticore, un potente sindacato che manipola il mondo segretamente. Con la caduta di Citadel, gli agenti d'élite Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) hanno subìto la cancellazione di tutti i loro ricordi dopo essere riusciti a sopravvivere. Da allora vivono nascosti, costruendo nuove vite sotto identità fasulle, ignari del loro passato; almeno finché, una notte, Mason non viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha un disperato bisogno di aiuto per impedire a Manticore di instaurare un nuovo ordine mondiale. Mason ricerca la sua ex compagnia, Nadia, e le due spie si imbarcano in una missione che li fa viaggiare per il globo nel tentativo di fermare Manticore; il tutto affrontando una relazione disseminata di segreti, bugie e un amore pericoloso (seppur eterno)". Una trama decisamente complessa, al punto da raggiungere un record tutt'altro che trascurabile: Citadel di Prime Video è la seconda serie più costosa di sempre.

I primi due episodi debutteranno su Prime Video il 28 aprile 2023. Nel frattempo, ecco nuovi dettagli su Citadel dei Fratelli Russo.