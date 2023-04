Citadel, una star della serie non la guarderà: 'Troppa violenza, soprattutto sulle donne'

La storia del cinema e della TV è piena di attori e attrici non particolarmente entusiasti dell'idea di rivedere i propri lavori: è un caso però particolarmente specifico quello di Lesley Manville, che ha deciso di non riguardare Citadel per una precisa presa di posizione circa la troppa violenza presente nella serie dei Russo.

La serie costata ad Amazon ben 300 milioni di dollari contiene infatti inevitabilmente un po' di sequenze decisamente cruente, cosa che l'attrice non sembra vedere di buon occhio, almeno dal punto di vista di una semplice spettatrice: "Non riesco a vedere cose violente, non ne guardo. Mi infastidisce, immagino che sia una cattiva notizia" sono state le parole di Manville.

L'attrice ha poi proseguito tirando in ballo un vero totem della violenza sul piccolo schermo: "La gente parla un sacco di Game of Thrones, io non sono mai riuscita a vederla. E poi [Citadel] è troppo violenta con le donne, non voglio vedere cose del genere. Io sono una donna, prima di tutto. Essere una donna è una posizione politica. Devi capire cosa sta accadendo, i rischi, contro cosa ti stai battendo". Incoerenza? Scelta legittima? Ovviamente non sta a noi deciderlo! Violenza a parte, intanto, Priyanka Chopra ha minimizzato i problemi di Citadel in fase di produzione.