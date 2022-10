Citadel: svelati nuovi dettagli sullo show dei fratelli Russo e Prime Video

Dopo The Gray Man, che è disponibile su Netflix ormai da qualche settimana, i registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endagme sono pronti a tornare sotto i riflettori con un nuovo entusiasmante progetto.

Stiamo parlando di Citadel, la seconda serie tv più costosa di sempre dopo Gli Anelli del Potere che arriverà prossimamente su Amazon Prime Video. Diretta da Anthony e Joe Russo, lo show è un thriller di spionaggio che segue varie spie provenienti da diversi paesi del mondo e che dovranno unire le proprie forze per completare una missione.

Ai microfoni di Variety, recentemente il CEO di Amazon Studios Jennifer Salke ha rivelato nuovi interessanti dettagli sul progetto:

"Le lingue locale e le serie regionali sono molto importanti per noi. Stiamo investendo enormemente in Citadel dei fratelli Russo", ha detto Salke a Variety. "È un grande [thriller di spionaggio] globale. Ho visto i primi tre episodi. L'idea alla base di questo spettacolo è una narrazione globale con serie locali autonome che alimentano le trame e riempiono i dettagli di personaggi specifici. Quindi c'è un set per lo spettacolo in India con una grande star e uno showrunner che stanno lavorando per Citadel e che si concentrerà sul personaggio di Priyanka Chopra. E in Italia stiamo facendo lo stesso, e ce n'è un altro in Senegal. Abbiamo avuto un summit di Citadel internazionale [presso la sede degli Amazon Studios a Culver City] dove abbiamo mostrato alcuni dei filmati di Joe e Anthony [Russo]. Quindi stiamo sperimentando cose del genere".

