Citadel: primo teaser trailer dell'epica serie di spionaggio di Prime Video!

Dopo aver svelato nuove foto di Citadel pochi giorni fa, Prime Video ha condiviso online il primo teaser trailer dell'ambiziosa serie di spionaggio prodotta dai fratelli Anthony e Joe Russo, che arriverà sulla piattaforma il prossimo 28 aprile.

Il breve video dalla durata di 14 secondi, che vi lasciamo in calce alla notizia, è accompagnata dalla voce fuori campo di Stanley Tucci, che afferma: "Tutto quello che conosci è una bugia. Quello che eri era un mito. Quello che eri era Citadel". Il full trailer uscirà domani 1 marzo.

Per chi non lo sapesse, Citadel è solo il debutto di un franchise internazionale che includerà spin-off di diverse nazioni che attraverseranno il globo con storie interconnesse. Ogni serie dell’universo Citadel è creata, prodotta e girata localmente e attualmente sono già in produzione in Italia e in India.

La sinossi della serie recita: "Otto anni fa, Citadel - l'agenzia indipendente di spionaggio internazionale nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone - è caduta, distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo".

Il cast di Citadel è composto da Richard Madden (Mason Kane), Priyanka Chopra Jonas (Nadia Sinh), Stanley Tucci (Bernard Orlick), Lesley Manville (Dahlia Archer), Osy Ikhile (Carter Spence), Ashleigh Cummings (Abby Conroy), Roland Møller (Anders Silje), Caoilinn Springall (Hendrix Conroy) e altri ancora.