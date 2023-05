Citadel, un tradimento è in arrivo: confermato nella nuova clip della serie Prime Video

In esclusiva a ComicBook, una clip della serie TV Citadel conferma la presenza di un tradimento nel corso dello show. A questo punto, una domanda sorge spontanea: quale sarà l'inaspettato responsabile? Ma soprattutto: chi pagherà il prezzo più alto?

Non perdetevi la nuova clip: per guardarla, basta cliccare il link alla fonte. "Il tempo ci rende nemici" figura nella descrizione. "Nadia, Kyle e Carter sono costretti a lavorare insieme per fuggire da Manticore e proteggere il caso X, ma il sospetto di uno dei nostri eroi raggiunge il suo punto di rottura, portando a una resa dei conti esplosiva". A proposito, sapevate che Citadel ha una writing room con autori da tutto il mondo?

Stando alla sinossi ufficiale, "Otto anni fa Citadel cadde. L'agenzia di spionaggio globale indipendente, incaricata di garantire sicurezza e protezione, fu rasa al suolo dagli agenti di Manticore, un potente sindacato che manipola il mondo in segreto. Con la caduta di Citadel, gli agenti d'élite Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) hanno subìto la cancellazione di tutti i loro ricordi dopo essere sopravvissuti per miracolo. Da allora vivono nascosti, continuando la loro quotidianità sotto identità fasulle, senza sapere nulla del loro passato; almeno finché, una notte, Mason non viene contattato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha un urgente bisogno di aiuto per impedire a Manticore di instaurare un nuovo ordine mondiale. Mason ricerca la sua ex compagnia, Nadia, e le due spie inziano una missione che li porterà in giro per il globo nel tentativo di fermare Manticore; il tutto affrontando una relazione disseminata di segreti, bugie e un amore pericoloso (seppur eterno)".

La serie TV è disponibile dal 28 aprile 2023 su Prime Video. Un successo strepitoso: Citadel è la serie più vista, con un incremento del 165%.