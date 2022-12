Citadel: Varun Dhawan sarà il protagonista indiano della serie Amazon dei fratelli Russo

Dopo aver svelato la produzione italiana di Citadel con protagonista Matilda De Angelis, Amazon ha reso noto che Varun Dhawan sarà il protagonista della parte ambientata in India della serie prodotta dai fratelli Russo. Le riprese di questa sezione dello show partiranno già il mese prossimo sotto la direzione del duo Raj & DK. Ecco i dettagli!

"Siamo entusiasti di vedere l'inizio di un'altra produzione dell'universo Citadel, questa volta in India. Per noi e per tutta la AGBO è un onore collaborare con registi così stimolanti come DK e Raj, che portano una visione, uno stile e un tono unici alla nostra serie su scala globale. Non vediamo l'ora di vedere come questo straordinario cast darà vita ai personaggi", hanno dichiarato Anthony e Joe Russo.

Varun Dhawan e gli altri membri del cast indiano, vanno così a integrarsi a Richard Madden e Priyanka Chopra Jones, protagonisti della serie americana, e come detto a Matilda De Angelis, Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz, che invece fanno parte della sezione italiana dello show pensato su scala globale.

"Citadel è un progetto estremamente ambizioso e sfidante, e farne parte è un grande privilegio. La serie italiana appartiene a un genere, l’azione-avventura-fantastica, che non è stato mai tentato in Italia e anche per noi è senza precedenti. Un universo affascinante, quello di Citadel, in cui il nostro racconto si inserisce con le proprie specificità creative e stilistiche. Siamo felici di fare questo viaggio insieme ad Amazon Studios e a tutti i talenti coinvolti: Citadel è energia nuova per noi e, crediamo, anche per la serialitá italiana", aveva detto Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya.

Oltre alle parti ambientate negli Stati Uniti, in Italia e appunto in India, dovrebbe esserne annunciata un'altra ambientata in Senegal e precedentemente anticipata dal CEO di Amazon Studios Jennifer Salke. Proprio per questo, per il fatto di essere una serie formata da più spin-off comunicanti, Citadel sarà tra le serie più costose di sempre.