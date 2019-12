La citazione di Rick and Morty a un film Disney che forse non avete notato

Nonostante non sia ancora disponibile in Italia, la quarta stagione di Rick and Morty continua negli Stati Uniti con l'ultimo episodio andato in onda, Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty, che nasconde diverse citazione e, sopratutto, una fonte d'ispirazione che fa riferimento a un classico Disney degli anni '80.

L'irriverente e nichilista scienziato Rick Sanchez e il suo sensibile nipote Morty continuano a vivere le avventure più assurde e bizzarre ideate dalla menti dei due autori Justin Roiland e Dan Harmon. In questo terzo episodio, che ha potuto contare sulle voci di Matthew Broderick e Liam Cunningham, i due protagonisti entrano in contatto con un mago che decide di consegnare a Morty il drago Balthromaw.

L'episodio è stato poi commentato da Harmon, dallo scrittore Jeff Loveness e dal regista Anthony Chun attraverso un video Inside the Episode - che potete trovare qui nell'articolo - sul canale YouTube di Adult Swim dove si fa riferimento alle forte tinte fantasy di questa puntata e alla presenza in modo ironico dei draghi come in Game of Thrones. Successivamente, dato che nell'episodio sono presenti animali che parlano, vengono citati anche i classici Disney come fonte d'ispirazione e, in particolare, il film Oliver & Company del 1988.

Aspettando che la quarta stagione arrivi anche in Italia, vi ricordiamo che Rick and Morty sarà su HBO Max già dal giorno del debutto della nuova piattaforma streaming di WarnerMedia, il cui arrivo è previsto per i primi mesi del 2020.